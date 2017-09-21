22 сентября, в день проведения Всемирного дня без автомобиля, 40 водителей парконов оставят свои автомобили и будут фиксировать нарушения правил дорожного движения пешком при помощи планшетов. Для фиксирования нарушений правил дорожного движения на планшеты водителей парконов будет установлено приложение «Помощник Москвы». Доступная для любого жителя столицы программа позволяет передать информацию о нарушениях правил парковки, в том числе, неоплаченной парковке, припаркованном автомобиле под запрещающими знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», остановке или стоянке на пешеходном переходе и т.д.

Акция проводится Центром организации дорожного движения в рамках проведения Всемирного дня без автомобиля, во время проведения которого автомобилистам предлагается отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств и сделать свой выбор в пользу общественного транспорта, велосипеда или передвижения пешком.

Напоминаем, что в настоящее время на улицах Москвы курсирует 375 парконов, оснащенных современной системой фотовидеофиксации правонарушений АПК «ПаркРайт». Они фиксируют нарушения ПДД на 1800 столичных улиц, в части несоблюдения правил остановки и стоянки, а также правил пользования платными городскими парковками.

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