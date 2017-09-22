В этом году Департаментом строительства города Москвы проведено 687 закупочных процедур на 281,8 млрд рублей. Об этом 22 сентября на пресс-конференции сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.

«По реализации Адресной инвестиционной программы, по торгам, которые мы размещали на выполнение работ по проектированию, строительству объектов, Департаментом строительства было проведено 687 закупочных процедур на сумму 281,8 млрд рублей», - заявил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что экономия после экспертизы составила 10 млрд рублей или 7,4%.

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