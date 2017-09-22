ИЗ ИСТОРИИ

Таково течение культурной жизни Москвы столетие за столетием – наши внуки наверняка и не вспомнят, что когда в одном из самых известных и посещаемых театров столицы была лишь историческая сцена, тогда как наши прабабушки наверняка помнят историческое здание театра по адресу ул. Арбат, 26 совсем другим… Об истории здания театра – бывшего особняка В. Берга – сегодня и пойдет речь.

Первые внятные упоминания об участке, на котором расположено нынешнее здание театра, относится к XIX веку – тогда участок принадлежал князю А. М. Голицыну. Пожар 1812 года полностью уничтожил небольшой деревянный особняк.

Позже здесь построили усадьбу генерал-майора Н. А. Бутурлину, затем, уже во второй половине девятнадцатого века, участок перешел новому хозяину. Этой землей владели купцы Сабашниковы – сыновья нового хозяина впоследствии станут известными на всю Москву издателями и меценатами книжного дела. Именно семья Сабашниковых построила дом-особняк, в стенах которого позже начал работать театр имени Вахтангова (хотя следует отметить, что с тех времен внешний облик здания претерпел значительные изменения). По некоторым сведениям, проект был заказан известному архитектору Александру Каминскому, ученику самого Тона. Другие источники называют архитектором Петра Дриттенпрейса-Гончарова. В 1873 изящный особняк в классическом стиле был построен, в гостях у Сабашниковых бывали многие величие личности тех лет – Миклухо-Маклай, Сарра Бернар, Коклен. Убранство особняка, по свидетельству современников, было взвешенным – величественным, но без какой-либо крикливости.

Михаил и Сергей Сабашниковы начали книгоиздательскую деятельность уже в возрасте 19 и 20 лет. Их контора располагалась здесь же, в особняке на Арбате. Долгое время нынешнее здание театра имени Вахтангова в кругу образованных москвичей воспринималось именно как сосредоточение среды книжной.

Фонтан Принцессы В 1997 г. у здания театра был установлен фонтан «Принцесса Турандот» в честь неувядающего спектакля по сказке Гоцци, поставленного самим Вахтанговым и не сходящего со сцены до наших дней. Вахтангов работал над этой постановкой смертельно больным, в день премьеры он был прикован к постели и о триумфе своего спектакля узнал по телефону. Первым его поздравил Станиславский.

Первыми изданными книгами стали рукописи «Злаки Средней России» и «Флора Средней России» Петра Маевского и «Курс рисования» Николая Мартынова, поддержанные финансами старшей сестры. В этом же году случился страшный голод в России, и братья пожертвовали голодающим сумму в размере своего годового дохода.



В 1892 году Михаил и в 1893-м (1894 по другим данным) Сергей поступили в Московский университет на естественное отделение физико-математического факультета, которое блестяще окончили. С 1887 года все книги Михаила и Сергея выходят в «Издательстве М. и С.Сабашниковых». Братья активно и безвозмездно распространяют книги: кяхтинская гимназия, Петербургское общество народных университетов, Бронницкое общество распространения образования, сибирская колония ссыльнопоселенцев, одесское физико-химическое бюро «Vrania», Московские высшие женские курсы, Народный университет имени А.Л.Шанявского.

Театр им. Вахтангова 1972– 1980

В этом году Департаментом строительства города Москвы проведено 687 закупочных процедур на 281,8 млрд рублей. Об этом 22 сентября на пресс-конференции сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев. «По реализации Адресной инвестиционной программы, по торгам, которые мы размещали на выполнение работ по проектированию, строительству объектов, Департаментом строительства было проведено 687 закупочных процедур на сумму 281,8 млрд рублей», - заявил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что экономия после экспертизы составила 10 млрд рублей или 7,4%. Сергей скончался раньше Михаила, в результате продолжительной болезни после ранений, нанесенных ему психически нездоровым мужчиной, оказавшимся среди гостей особняка. Михаил продолжил общее дело, всего издательство Сабашниковых выпустило более 400 изданий, это по тем временам большая цифра.

С приходом к власти революционеров Издательство закрылось, Сабашниковы понижены в правах. Михаила Сабашникова неоднократно арестовывали, высылали, а судьба его сына Сергея сложилась наиболее трагически:его обвинили в покушении на Сталина и после 10 лет заключения расстреляли.

Современный вид театра

Череде несчастий Сабашниковых предшествовало расставание с особняком на Арбате. Незадолго до революции Сабашниковы продали особняк на Арбате предпринимателю В. П. Бергу – другу семьи, сыну Павла Берга, компаньона Василия Сабашникова по золотым приискам – много лет назад семьи вместе переезжали в Москву. Отсюда и пошло название «дом Берга» – по последнему владельцу здания. После Поэтому в москвоведческой литературе здание театра им. Е. Вахтангова часто именуют «дом Берга», В январе 1921 года здесь состоялось открытие третьей студии МХАТ, которая со временем была преобразована в театр имени своего основателя – Евгения Вахтангова. 28 октября 1926 г. в театре состоялась знаменитая премьера спектакля по пьесе М.А. Булгакова «Зойкина квартира». В спектакле были заняты лучшие артисты – Зойку играла Цецилия Мансурова, Аметистова – Рубен Симонов, Аллилуйю – Борис Захава.

В Великую Отечественную, во время бомбежки, в здание театра попала бомба. Остатки декораций, со слов арбатских старожилов, долгое время пролежали на улице и в ближайших переулках. Здание театра было полностью восстановлено в 1947 году. Использованы материалы открытых источников, сайта театра имени Вахтангова, ЖЖ историка Елены Хорватовой eho-2013.livejournal.com

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