Московская сцена

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

МХТ им Чехова, 1 сентября Один из главных провокаторов российского театра, Константин Богомолов, обращается к творчеству Вуди Аллена. Ранее режиссер ставил спектакль по пьесе культового нью-йоркца, «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025». Новая постановка Богомолова — авторская интерпретация фильма «Мужья и жены», который Вуди Аллен считает одной из лучших своих работ. В сценарии у к своему фильму Аллен мастерски перестраивает действие с комедии на драму, с драмы на комедию, обыгрывая синтетический жанр «драмеди». В основе сюжета, полного парадоксальной иронии, — тривиальная история об идеальной, на первый взгляд, семейной паре, которая сообщает друзьям о своем разводе.



Новость о крахе благополучной семьи ввергает близких в шок — а затем подталкивает к осознанию собственных проблем в семейной жизни. Сценическое перевоплощение «Мужей и жен», несомненно, будет впечатляющим — как и все постановки Богомолова, известного провокатора, эксперименты которого нередко становятся испытанием для зрительской выдержки.

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