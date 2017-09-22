Московская сцена
Мужья и жены
«Москва Инфо» собрала самые интересные спектакли открывающегося театрального сезона. Среди них – и премьеры, и крепко залюбленные москвичами постановки..
ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
МХТ им Чехова, 1 сентября Один из главных провокаторов
российского театра, Константин Богомолов, обращается к творчеству Вуди Аллена.
Ранее режиссер ставил спектакль по пьесе культового нью-йоркца, «350
Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025». Новая постановка Богомолова — авторская
интерпретация фильма «Мужья и жены», который Вуди Аллен считает одной из лучших
своих работ. В сценарии у к своему фильму Аллен мастерски перестраивает
действие с комедии на драму, с драмы на комедию, обыгрывая синтетический жанр
«драмеди». В основе сюжета, полного парадоксальной иронии, — тривиальная
история об идеальной, на первый взгляд, семейной паре, которая сообщает друзьям
о своем разводе.
Новость о крахе благополучной семьи ввергает близких в шок — а затем подталкивает к осознанию собственных проблем в семейной жизни. Сценическое перевоплощение «Мужей и жен», несомненно, будет впечатляющим — как и все постановки Богомолова, известного провокатора, эксперименты которого нередко становятся испытанием для зрительской выдержки.
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