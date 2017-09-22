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Московская сцена

Безымянная звезда

Безымянная звезда

22 сентября 2017г., 17:07

Театр п/р А. Джигарханяна, 3 сентября

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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

«Москва Инфо» собрала самые интересные спектакли открывающегося театрального сезона. Среди них – и премьеры, и крепко залюбленные москвичами постановки.

Однажды в маленьком городе происходит невероятное происшествие: на вокзале останавливается дизель-электропоезд, всегда следовавший без остановок. Более того, на ночном перроне оказывается одинокая красавица — одна из тех, что никогда прежде не заезжали так далеко от Бухареста. Учитель Марин Мирою дает красавице приют на ночь.

Конечно же, молодые люди понимают, что влюблены и решают не расставаться, но наступает день

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