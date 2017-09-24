Бурную дискуссию в обществе вызвало открытие памятника оружейному мастеру Михаилу Калашникову – внушительный монумент появился на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц: над Садовым кольцом возвышается фигура оружейника, держащего в руках АК-47. Нельзя сказать, что столичная общественность приняла новый монумент с восторгом: людям не нравится, что власти столь усиленно укрепляют образ нашей страны как военной державы, упирая в нашем имидже именно на силу, а не на мирное, поступательное развитие в духе процветающих стран. Патриотически настроенная же общественность вполне довольна: памятник подчеркивает нашу несокрушимость для врагов внешних и внутренних, которых, конечно же, у нас невероятно много... Все бы хорошо, только в монумент закралась фактическая ошибка: гравировка со схемой автомата, как оказалась, изображала вовсе не АК-47, а штурмовую винтовку Хуго Шмайссера Stg44. Один из военных экспертов заметил ошибку уже после открытия памятника, а создатели монумента заявили, что их подвел Интернет, откуда они и взяли ошибочную схему. Несоответствие уже исправили, но у многих осадок остался. А вам нравится новый памятник?

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