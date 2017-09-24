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Московская жизнь

Новое пешеходное пространство

Новое пешеходное пространство

24 сентября 2017г., 14:22

Биржевая площадь в Москве стала пешеходной – работы по благоустройству пешеходного пространства на площади и прилегающему к ней Старопанскому переулку продлятся до 9 октября.

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На время проведения работ проезд по площади будет разрешен только для машин спецслужб и скорой помощи, причем в обоих направлениях.

После обустройства по площади смогут проехать только автомобили резидентов, спецтранспорт и машины граждан с ограниченными возможностями.

Здесь уберут разделение на проезжую часть и тротуары, всю территорию вымостят гранитной плиткой и выполнят работы по заливке подземного помещения фонтана.

Все работы проведут в рамках городской программы по благоустройству «Моя улица». Биржевая площадь станет пешеходной и вольется в единый маршрут для прогулок, ведущий от Кремля до парка «Зарядье», в который также входят Богоявленский переулок, Рыбный переулок и Никольская улица. До конца года на Биржевой площади высадят деревья, там появятся фонтан и скамейки для отдыха.

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