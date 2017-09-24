«Сейчас ведется проектирование домов, которые будут строиться по программе реновации. Мы планируем оснастить новые дома умными технологиями.



Это и специальные датчики, и энергоэффективные панели, и многое другое. Использование этих технологий позволит снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.



Ранее он заявил, что строительство первых домов по программе реновации может начаться уже до конца этого года.

Напомним, программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. Площадь подлежащих сносу и расселению домов превышает 16 млн кв. м.

Программа коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир в 5144 домах. Завершить ее планируется к 2032 году.

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