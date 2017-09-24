За это время уже более 23 тысяч москвичей воспользовались новой возможностью – получить документ в удобное время с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных. При этом участники проекта «Активный гражданин» высоко оценили нововведение: средняя оценка составила 4,8 балла. Максимальную оценку – 5 баллов – поставили 89,88% проголосовавших, а на «отлично» и «хорошо» услугу оценили более 95% участников.

Ранее сотрудники центров только принимали документы на оформление загранпаспорта, а для получения этого документа необходимо было обращаться к специалистам МВД, чьи службы располагаются на территории центров, но работают по графику, предусмотренному административным регламентом.

С 7 августа 2017 года для оформления и получения загранпаспорта на 5 лет в любом из 127 центров госуслуг в каждом районе Москвы нет необходимости подгадывать время и ориентироваться на график работы сотрудников МВД, ведь все центры «Мои документы» работают 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00, что делает получение услуги быстрым и комфортным.

Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу для постоянно зарегистрированных и временно зарегистрированных жителей на территории города Москвы (без привязки к месту регистрации).

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