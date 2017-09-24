Образование/Карьера

БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ

Самым главным в лекции является наглядная демонстрация астрономических понятий и представлений, иллюстрируемых на искусственном небе Планетария. Школьники получат базовые знания по основам сферической астрономии. Это особые линии и точки небесной сферы – эклиптика, экватор, меридиан, полюс мира, зенит, точки солнцестояния и равноденствия, а также небесные координаты.

Наиболее сложные для понимания движения небесных светил – суточное, годичное, широтное – демонстрируются на полусферическом куполе-экране, что способствует более эффективному восприятию наблюдаемых явлений.

Под куполом Большого Звездного зала в процессе демонстрации становится очевидным то, что видимая и действительная картины неба отличаются друг от друга. И, конечно, на лекции можно видеть самые яркие звезды и созвездия, которые доступны наблюдениям в средних широтах Земли. Лектор не только покажет, но и расскажет, как можно их отыскать, но и научит ориентироваться по звездам на небе и Земле, познакомит с навигационными звездами.

Лекцию можно заказать для организованных школьных групп на сайте Планетария, а для индивидуальных посетителей продажа билетов откроется в кассах с 19 октября.

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