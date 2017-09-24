ГАДЖЕТЫ

«Планы у нас есть, сейчас модное направление Big Data, у нас есть большой массив данных, который можно анализировать и строить образовательные траектории, в том числе для конкретного ученика. Вот это все в планах, вплоть до того, если мы видим, что ребенок учился хорошо и потом вдруг начал учиться хуже, мы хотели бы об этом родителю как-то сообщать, написать по email или прислать уведомление на телефон», – сказал советник руководителя столичного департамента информационных технологий по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.

«Электронный дневник школьника» – сервис на московском портале государственных услуг. С его помощью родители в режиме online контролируют успеваемость ребенка и просматривают оценки по каждому предмету, узнают последние школьные новости, общаются с учителями, сообщают о запланированных пропусках.



Дети также могут посмотреть список домашних заданий, скачать необходимые материалы, отправить сообщение учителю, заглянуть в электронную библиотеку.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей