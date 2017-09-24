Гаджет
За школьниками следит Большой брат
Родителям столичных школьников планируют рассылать уведомления об ухудшении успеваемости, которую будут отслеживать с помощью анализа массива больших данных (Big Data)..
ГАДЖЕТЫ
«Планы у нас есть, сейчас модное направление Big Data, у нас есть большой массив данных, который можно анализировать и строить образовательные траектории, в том числе для конкретного ученика. Вот это все в планах, вплоть до того, если мы видим, что ребенок учился хорошо и потом вдруг начал учиться хуже, мы хотели бы об этом родителю как-то сообщать, написать по email или прислать уведомление на телефон», – сказал советник руководителя столичного департамента информационных технологий по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.
«Электронный дневник школьника» – сервис на московском
портале государственных услуг. С его помощью родители в режиме online
контролируют успеваемость ребенка и просматривают оценки по каждому предмету,
узнают последние школьные новости, общаются с учителями, сообщают о
запланированных пропусках.
Дети также могут посмотреть список домашних заданий, скачать необходимые материалы, отправить сообщение учителю, заглянуть в электронную библиотеку.
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