Московская сцена

В “ГОГОЛЬ-ЦЕНТРЕ” С АНШЛАГОМ ПРЕДСТАВЛЕНА ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕМЬЕР СЕЗОНА



«Моцарт и Сальери », «Скупой рыцарь », «Каменный гость », «Пир во время чумы » – все четыре пушкинские пьесы для чтения стали основой нового спектакля Кирилл а Серебренникова.

Билеты на ближайшие даты постановки уже раскуплены. Просмотр этого спектакля сейчас нужно или планир овать заранее, или искать билеты по неофициальным каналам

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