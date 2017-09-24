версия для печати

Московская сцена

Маленькие трагедии

Маленькие трагедии

24 сентября 2017г., 17:13

«Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь », «Каменный гость », «Пир во время чумы » – все четыре пушкинские пьесы для чтения стали основой нового спектакля Кирилл а Серебренникова.

.

В “ГОГОЛЬ-ЦЕНТРЕ” С АНШЛАГОМ ПРЕДСТАВЛЕНА ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕМЬЕР СЕЗОНА

«Моцарт и Сальери », «Скупой рыцарь », «Каменный гость », «Пир во время чумы » – все четыре пушкинские пьесы для чтения стали основой нового спектакля Кирилл а Серебренникова.

Билеты на ближайшие даты постановки уже раскуплены. Просмотр этого спектакля сейчас нужно или планир овать заранее, или искать билеты по неофициальным каналам

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская сцена»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   