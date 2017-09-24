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Московская сцена
Маленькие трагедии
«Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь », «Каменный гость », «Пир во время чумы » – все четыре пушкинские пьесы для чтения стали основой нового спектакля Кирилл а Серебренникова..
В “ГОГОЛЬ-ЦЕНТРЕ” С АНШЛАГОМ ПРЕДСТАВЛЕНА ОДНА ИЗ
ГЛАВНЫХ ПРЕМЬЕР СЕЗОНА
«Моцарт и Сальери », «Скупой рыцарь », «Каменный гость », «Пир во время чумы » – все четыре пушкинские пьесы для чтения стали основой нового спектакля Кирилл а Серебренникова.
Билеты на ближайшие даты постановки уже раскуплены. Просмотр этого спектакля сейчас нужно или планир овать заранее, или искать билеты по неофициальным каналамберегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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