Московская сцена

- Вы достаточно часто гастролируете по России,ощущаете ли вы особенную энергетику публики в нашей стране?



Безусловно, российская публика отличается особой энергетикой, тонким восприятием, той самой душевностью, о которой говорят все артисты, которым посчастливилось здесь выступать ? Многие говорят, что по степени эмоциональности или даже некой глубины души русские и французы похожи.

- Вы ощущаете,что ваша музыка для россиян – родная? Есть ли у вас русские поклонники вашего творчества?



Да, как я уже сказал, душевность – особое свойство именно российских зрителей, что касается особой эмоциональности, действительно, в этом плане можно сравнивать реакции французской и русской публики, я вполне искренне думаю, что русская публика воспринимает мои песни как родные, что моя музыка и вообще французский классический шансон абсолютно созвучны русскому сердцу.

«Москва не потеряла свой собственный «характер». Пожалуй, хотелось бы пожелать, чтобы стало поменьше пробок...»

- Любите ли вы Москву, какое у вас любимое место в нашем городе,какие воспоминания связаны с российской столицей?

Я люблю Москву и могу сказать, что неплохо знаю ее, особенно центральные кварталы, с удовольствием и много гуляю по переулкам вокруг Тверской, улица Садово-Каретная, которую по личным причинам я знаю очень хорошо, давно стала мне родной Пушкинская площадь, Петровка, Покровка, все это – моя Москва...

- Вы живете во Франции, много летаете по миру и можете сравнивать. В последнее время наш город очень меняется, Москва во многом стремится стать похожей на европейские мегаполисы. Вам нравятся эти изменения? С вашей точки зрения,стал ли наш город комфортнее, и чего не хватает новому облику Москвы?

Конечно, за те долгие годы, что я регулярно приезжаю в Москву, она изменилась в лучшую сторону, в ней появился европейский лоск, но в то же время она остается очень русским городом , что мне очень приятно, Москва не потеряла свой собственный «характер».

Пожалуй, хотелось бы пожелать, чтобы стало поменьше пробок...

- Каким вы видите предстоящий гастрольный тур,что нового можно ожидать московским поклонникам вашего творчества?

Я многого жду от этого тура, мне предстоит открыть для себя новые города, надеюсь, будет много новых теплых встреч, я включил в концерты новые песни, будут и сюрпризы...

«Душевность – особое свойство именно российских зрителей»

- Вы играете на гитаре с 12 лет, когда-то вы и сами были молодым музыкантом,которому еще только предстоит добиваться признания. В России тоже много музыкальных коллективов самой разной направленности. Зачастую им бывает непросто заявить о себе. Какой совет вы могли бы дать молодым музыкантам?

Молодым музыкантам могу пожелать только дерзать, не останавливаться никогда, искать себя в разных жанрах, не бояться идти к своей мечте. Я считаю, что это очень важно, тем более , что мой сын тоже музыкант, и я вижу, как важно молодым стремиться к цели и ни в коем случае не оставлять свою мечту...

- Герой ваших композиций – кто он, если ли некий лирический образ,который красной нитью идет через ваши песни? Ваше творчество отчасти автобиографично?



Да, герой моих песен – это , скорее, лирический герой, и не буду скрывать, что во многом мои композиции автобиографичны, хотя и

нельзя воспринимать все буквально, мне приятно отметить, что моя связь с Россией легко прочитывается в некоторых песнях...

- Ваши творческие планы на ближайшее будущее?



Собираюсь писать новые песни, искать новые сюжеты, аранжировки, надеюсь , предстоящий тур станет новым источником вдохновения. В мои планы входят новые туры по России, хочется наконец добраться до Урала... ведь одна из моих песен называется «от Атлантики до Урала»... я с удовольствием спел бы и в Сибири, и на Кавказе... Россия большая.

Я многого жду от этого тура, мне предстоит открыть для себя новые города, надеюсь, будет много новых теплых встреч, я включил в концерты новые песни, будут и сюрпризы...

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