Московская сцена

Приворотное зелье

Театриум на Серпуховке



Пьесе великого мыслителя, политика и поэта Никколо Макиавелли вот уже почти пятьсот лет. Написанная в 1518 году, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. С тех пор споры вокруг этого произведения не утихают, постановочная история «Мандрагоры» – она из самых скандальных в истории театра. Константин Богомолов не стал нарушать ни этой традиции, ни своего собственного стиля.



Режиссер адаптировал пьесу к злободневным проблемам и тематике, выстроив спектакль в формате прямого общения актеров с залом.



Амстердам

Современник, основная сцена

Алена Бабенко. Амстердам, столица терпимости и толерантности становится пространством, в котором сталкиваются противоположные по своему мировоззрению герои. «Хозяин жизни» из русской провинции, непримиримый и твердолобый, знакомится с причудливыми нравами обитателей легендарного города, их ошеломляющей свободой. Завязка, которая могла бы стать началом трагичной драмы, на деле оказывается прологом для оптимистичной комедии: человечность оказывается универсальным мерилом, которое объединяет людей и позволяет им разреш

Театр имени Наталии Сац открыл свой 53-й сезон симфоническим концертом из музыки композитора Ильи Саца.

В начале ХХ века Илья Сац создал столь прекрасную музыку к сказке Мориса Метерлинка «Синяя птица», что увековечил не только себя, но и этот спектакль. Волшебная Синяя птица, ставшая символом несбыточного счастья, стала эмблемой театра, созданного много десятилетий спустя дочерью Ильи Саца. И уже в этом театре, носящем имя Наталии Сац, балет «Синяя птица» благодаря невероятно образной музыке Ильи Саца уже много лет остается любимым спектаклем публики.

Партитура этого балета основана на музыке легендарной постановки МХТ, ставшей почти столетие назад первым в истории театра спектаклем для детей. Работа над ним велась сложно. Драматическим артистам было невдомек, как сыграть ожившие в сказке Воду, Огонь, Сахар, Хлеб? Кто такая Душа света? Символические образы Метерлинка крайне сложно воплощались на сцене. Но все изменилось с появлением музыки Ильи Саца.

Именно музыкальные интермедии в полной мере отражали сущность образов персонажей. Концерт из музыки Ильи Саца, посвященный открытию сезона Театра Сац, начался именно с тех фрагментов «Синей птицы», которые в полной мере демонстрировали суть сказочных образов: в звучании оркестра было журчание воды, полыхание огня, звук шагающего вперевалку Хлеба, восторженный гимн добру в теме Души света.

Дирижер театра Константин Хватынец продемонстрировал вдумчивую работу над партитурами Ильи Саца, которые, при кажущейся ясности, требует от исполнителей самой полной отдачи. Солисты оркестра были на высоте в прихотливых соло из «Синей птицы». Замечательно звучали струнные в музыке к пьесе Кнута Гамсуна «У жизни в лапах». Оперные солисты Людмила Бодрова, Вячеслав Дорожкин и Зарина Самадова, исполняющие сложнейшие партии в операх самых разных эпох и стилей, так искрометно исполнили миниатюрную детскую оперу «Сказка о Золотом яичке», что зал взорвался аплодисментами. Одними из самых сложных, но мастерски исполненных эпизодов программы стали фрагменты с участием хора театра, который в полной мере раскрыл драматизм музыки к мистической драме «Анатэма» и еще более загадочной и трагической пьесе Метерлинка «Смерть Тантажиля». Необычность этих спектаклей становилась понятна не только в музыке, но и благодаря незаурядному визуальному ряду: видеопроекции на боковых экранах сцены демонстрировали редкие фотографии эскизов декораций и костюмов (режиссер вечера – Валерий Меркулов).

Но, пожалуй, самой яркой составляющей вечера были артистичные интермедии Роксаны Сац. Занимательное повествование, полное фактов, имен и событий, стало увлекательным рассказом о театре того времени и о Театре Сац нынешнем, – все это звучало с такой же увлеченностью и страстью, с каким относился к искусству, да и к самой жизни Илья Александрович Сац. Роксана Николаевна, будучи внучкой композитора, не просто отдала дань памяти основоположнику традиций своей знаменитой семьи, но показала, что самоотверженное служение музыке и театру, которому отдал свою жизнь Илья Сац, продолжает жить в стенах театра, над которыми парит созданная благодаря композитору Синяя птица счастья.



Валентина Гракова.

Игра в правду



Театр им Ермоловой, Театриум на Серпуховке

В ролях Гоша Куценко и Ирина Апексимова. Четверо однокурсников – три мальчика и девочка – лет около 40-ка, добравшись до седин, играют «в правду». Игра в правду, начавшись шуткой, заканчивается судьбоносными решениями для каждого ее участника.

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