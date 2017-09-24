Она посвящена удивительной судьбе легендарного советского разведчика, англичанина Кима Филби. Организаторы выставки – Российское историческое общество, фонд «История Отечества» и Музей современной истории России.

Экспозиция создана при поддержке Службы внешней разведки РФ и благодаря участию Руфины Ивановны Пуховой-Филби, супруги разведчика, которая предоставила уникальные экспонаты.

Помимо подлинных документов и фотографий, посетители увидят на выставке много интересного: к примеру, трубку и кисет Кима Филби; сигары, подаренные разведчику Фиделем Кастро; хоккейную шайбу с турнира «Известий», которую заядлый болельщик Филби поймал собственными руками…

Выставка будет открыта до 5 октября.

Руфина Пухова-Филби





Желающие посетить ее с экскурсией смогут сделать это по предварительной записи: +7 (495)916-62-75.

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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