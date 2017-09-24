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Афиша/Досуг

Дмитрий Хворостовский отменил концерты из-за болезни

Дмитрий Хворостовский отменил концерты из-за болезни

24 сентября 2017г., 21:12

Выступление Дмитрия Хворостовского в Москве, запланированное на 26 сентября, отменено – как и другие ближайшие концерты исполнителя.

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Хворостовский не сможет выступить перед зрителями из-за проблем со здоровьем.

В день, на который было запланировано выступление Дмитрия Хворостовского, выступит Алексей Шмитов. Он исполнит шесть токкат Иоганна Себастьяна Баха. Поэтому преждевременно говорить о том, когда артист вновь сможет выступать.

О том, что артист страдает от онкологического заболевания, стало известно еще два года назад – у Хворостовского опухоль головного мозга. Артисту пришлось пройти тяжелый курс химиотерапии. Хворотовский заявлял, что полон сил для борьбы с болезнью. Но на сегодняшний день говорить о ремиссии пока, к сожалению, преждевременно. Желаем Дмитрию Александровичу скорейшего выздоровления!

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