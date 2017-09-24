Московская жизнь
Осень вступила в права
22 сентября 2017 года в 23:02 мск наступило осеннее равноденствие – на всей планете день будет равен ночи, сообщила пресс-служба Московского планетария..
22 сентября 2017 г. в 23:02 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекло небесный экватор и перешло из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в южном – весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия.
Людмила Кошман, астроном, сотрудник Московского Планетария: «В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. Отсюда и название – равноденствие».
В дни равноденствий линия смены дня и ночи (астрономы
называют ее линией терминатора) на Земле проходит точно через Южный и Северный
полюса, т.е. по меридианам.
В эти дни Солнце одинаково освещает и Северное и Южное полушарие. После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада. Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет 5 часов: 22 сентября продолжительность дня равна 12 часам, а 21 декабря составит всего 7 часов.
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