Московская сцена

Создатель нового спектакля – Максим Диденко. Взяв за основу сценическую версию знаменитого романа, созданную Константином Федоровым, Диденко сократил количество персонажей и сконцентрировался на запутанных отношениях Мышкина, Настасьи Филипповны и Парфена Рогожина. При этом роль блаженного князя режиссер доверил женщине – неподражаемой Ингеборге Дапкунайте, а саму постановку решил в неожиданном, как для инсценировки Достоевского, формате черной клоунады.

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