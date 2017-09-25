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Московская сцена

Идиот

Идиот

25 сентября 2017г., 11:34

Театр Наций

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Создатель нового спектакля – Максим Диденко. Взяв за основу сценическую версию знаменитого романа, созданную Константином Федоровым, Диденко сократил количество персонажей и сконцентрировался на запутанных отношениях Мышкина, Настасьи Филипповны и Парфена Рогожина. При этом роль блаженного князя режиссер доверил женщине – неподражаемой Ингеборге Дапкунайте, а саму постановку решил в неожиданном, как для инсценировки Достоевского, формате черной клоунады.

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