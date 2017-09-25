Московская сцена

Этот спектакль, очень бережный по отношению к классику, открывает в произведении совершенно новые грани. Здесь и переливы света, и «разомкнутость» пространства, и легкая грусть, и поэзия ушедшего мира русской усадьбы – чеховский импрессионизм, и, конечно, юмор. Собственно сюжет пьесы – аферы с векселями – подается остро, подчас гротескно.

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