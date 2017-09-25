версия для печати
Московская сцена
Волки и Овцы
Мастерская Петра Фоменко.
Этот спектакль, очень бережный по отношению к классику, открывает в произведении совершенно новые грани. Здесь и переливы света, и «разомкнутость» пространства, и легкая грусть, и поэзия ушедшего мира русской усадьбы – чеховский импрессионизм, и, конечно, юмор. Собственно сюжет пьесы – аферы с векселями – подается остро, подчас гротескно.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.