Московская сцена

В основе сюжетной линий спектакля лежит история Мориса Ходжера – бывшего ювелира, потерявшего свое состояние.



Однажды, еще будучи успешным человеком, Морису выпала честь познакомиться с коронованной особой. Встреча с королевой настолько повлияла на мировоззрение ювелира, что уже в преклонном возрасте он с энтузиазмом ждет девяностолетия, ведь на этот юбилей обещала приехать сама королева. Бенефис Олега Табакова.

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