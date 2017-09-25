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Московская сцена
Юбилей ювелира
МХТ им. Чехова.
В основе сюжетной линий спектакля лежит история Мориса
Ходжера – бывшего ювелира, потерявшего свое состояние.
Однажды, еще будучи успешным человеком, Морису выпала честь познакомиться с коронованной особой. Встреча с королевой настолько повлияла на мировоззрение ювелира, что уже в преклонном возрасте он с энтузиазмом ждет девяностолетия, ведь на этот юбилей обещала приехать сама королева. Бенефис Олега Табакова.
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