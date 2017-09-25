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Московская сцена

Юбилей ювелира

Юбилей ювелира

25 сентября 2017г., 11:52

МХТ им. Чехова

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В основе сюжетной линий спектакля лежит история Мориса Ходжера – бывшего ювелира, потерявшего свое состояние.

Однажды, еще будучи успешным человеком, Морису выпала честь познакомиться с коронованной особой. Встреча с королевой настолько повлияла на мировоззрение ювелира, что уже в преклонном возрасте он с энтузиазмом ждет девяностолетия, ведь на этот юбилей обещала приехать сама королева. Бенефис Олега Табакова.

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