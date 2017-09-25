Московская сцена

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Практические советы для крепкого здоровья» Мансур Гилязитдинов. Популярный телеведущий, врач, номинант ТЭФИ, один из лучших популяризаторов здорового образа жизни в стране максимально просто о новых методах лечения и диагностики. Читайте потрясающе интересную, абсолютно понятную, полную искрометного юмора книгу от человека, знающего толк в медицине.

3 октября в 18.00 в Доме Книги «Молодая гвардия» – писатель Олег Рой.



Презентация новой книги «Не оставляй меня, любимый» и новинок детских проектов: «Мороженого много не бывает» (серия «Сказочный патруль») и «Приключения Квантика» (серия «Мечтатели»). Олег Рой – российский писатель и общественный деятель. Автор более чем двух десятков книг различных жанров для взрослых и детей, а также статей в популярных печатных изданиях.

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