С ее помощью можно узнать количество владельцев автомобиля, зарегистрированного в Москве и Московской области, информацию о его участии в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), факты коммерческого использования (в качестве такси), а также сведения о нахождении машины в розыске. До недавнего времени опция проверки автоистории была доступна лишь на портале «Автокод». Но до конца года все сервисы «Автокода» постепенно перенесут на официальный сайт правительства Москвы. В одном месте пользователи смогут записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы в Московской административной дорожной инспекции или ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», а также оплатить штрафы и проверить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины (СТС), техпаспорт (ПТС).

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