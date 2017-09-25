22 сентября на территории павильона «Заповедное посольство» в парке «Зарядье» начал работать научно-познавательный лекторий.

Зрительный зал рассчитан на 60 человек, он открыт для всех желающих. Планируется, что для посетителей парка здесь будут проводить встречи с известными учеными, архитекторами, дендрологами, ландшафтными дизайнерами, врачами, социологами и искусствоведами.

На ближайших занятиях слушатели узнают о новых подходах к озеленению Москвы, современных тенденциях в медицине, а также о климатических изменениях в столице за последние 100 лет. Первая бесплатная лекция состоялась тогда же, 22 сентября. Всего до конца сентября запланированы четыре бесплатных занятия. Их проведут доктор биологических наук проректор по научной работе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Денис Ребриков и начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин.

«Лекции и мастер-классы по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии в парке «Зарядье» будут проходить регулярно», – рассказал директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.

На занятиях по озеленению улиц, дворов и крыш в Москве слушателям представят самые интересные реализованные городские проекты в этой сфере и раскроют секреты создания столичных газонов и цветников.



Лекция по медицине будущего будет посвящена генетическому планированию и новым открытиям в области генетики. Во время тематического занятия по экологии и климату посетителям расскажут, как изменилась погода в Москве за последнее десятилетие и с какими природными катаклизмами сталкивались москвичи сто лет назад.

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