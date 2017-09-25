«Основные конструкции станции уже готовы. Отделана гранитом платформа, завершен монтаж эскалаторов», – заявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Станция «Боровское шоссе» расположена в районе примыкания одноименного шоссе и Приречной улицы. Выходы из северо-восточного вестибюля будут вести на обе стороны Приречной ул. а также на нечетную сторону Боровского шоссе.

Станция строится на участке «желтой» ветки метро от станции «Мичуринский проспект» до станции «Рассказовка».



«Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Будет создана беспересадочная связь между западными, юго-западными и центральными районами столицы», – отметил Андрей Бочкарев.



Длина участка составит 15,3 км. На нем расположатся 7 станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить основные работы по строительству участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» до конца 2017 года», – добавил Андрей Бочкарев.

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