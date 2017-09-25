Экономика
Банковский кризис или естественный отбор?
На минувшей неделе пользователей социальных сетей не на шутку взволновала тема банковского кризиса – Центробанк объявил о начале санации очередного крупного частного банк, на этот раз подошел черед БинБанка..
Вмешаться ЦБ в ситуацию в кредитной организации попросили ее совладельцы — Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов. ЦБ согласился санировать банк через фонд консолидации активов. Кроме того, регулятор планирует применить условную субсидиарную ответственность собственников. На покрытие проблем банка может потребоваться 50-75% бизнеса владельцев.
В банке ввели временную администрацию, а пользователи в соцсетях уже стали отмечать проблемы с проведением операций. Впрочем, в самом банке уверяют, что перебои возникли из-за высокой нагрузки на систему. То, что произошло с БинБанком уже не кажется случайностью после «Открытия» и Югры – в этом уверены пользователи.
Комментарии:
Сергей
Горелов
Транзакции юр. лица с утра не проходят, мобильное приложение лежит... Кра-сота! Банк работает в штатном режиме.
Katya Bar
Второй день пытаемся получить деньги – физлицам не выдают заказанные деньги и каждый день кормят завтраками. Денег нет в кассе отд.
на Пятницкой
Александр Гришин
Люди поверили и... Сняли со счетов 54 млрд. Чета я очкую, мой счет-то у вас. ...
Петр Степ
Невозможно перевести с карты на карту дру гого банка. Несолидно, конечно!!
Вера Шенюк
Но банк действительно косячный. Работнички тоже тугодумные. А так жалко. В 2015 году в МДМ 19% годовых получала. А сейчас даже карту
оформить без к осяков не смогли.
Sergio Dzhavadyan
Судя по последним новостям, банк у вас отжали все-таки
Sergio Dzhavadyan
В наше тяжелое время случится, может всякое. Желаю банку скорейшего финансового оздоровления и у дачи.
Леонид Белов
Банк весьма солидный и, судя по его действиям, выйдет из создавшейся сложной ситуации. А нам, вкладчикам, не надо паниковать и
тем самым усложнять этот выход.
Виктор Смагин
прекратите уже причитать, банку уже оказали поддержку! Всем желаю удачи, лично я не вижу смысла ни дергаться, ни куда-либо метаться.
Бин держись,
знаю, что в отличие от других банков у тебя акционеры всегда были настроены на бизнес, а не на отмывку,
как у Югры, а это значит, что все получится.
Валерий Ракитин
Я верю этому банку.
Деньги забирать не буду...;))
Черников Сергей
Все идет к тому , что в стране останутся только государственные банки.
Этот сценарий стал понятен, еще, когда неприятности начались у Отк рытия.
Б.П.
Мы этого не пониманием,
но в действительности, я думаю, это сильнейший банковский кризис. Останется у нас одна-единственная сберегательная касса, как в
застойные времена, будем хранить в ней свою копеечки.
Эльза
Весь рынок финансовых услуг скоро рухнет, останутся лишь монстры типа сбера и втб. А власти только и думают, что об оборонных
бюджетах и вливаниях в новые военные кампании.
Елизавета Анищенко
Очень интересный
эффект от всех этих
волнений на банковском рынке. В государственных банках, которым санация уж точно не грозит, процент
по вкладам сильно снизился – почти, что и нет у же смысла туда ничего нести. А в частные банки уже страшно...
Эльвира К.
Так, и кто у нас остается из крупных игроков? Сбер да втб, альфа да раффайзен.
Ла-Ла-Кэп
Помнится, начиналось это
все еще несколько лет назад с мастер-банка.
Евгений Сотников
Самое интересное, что ни банки, ни регуляторы не берут на себя смелость открыто заявить о ситуации на рынке. Что у нас вообще банковский кризис в стране, и объяснить, как он отразится на экономике, что делать людям со своими сбережениями и вообще. Бин-Банк далеко не последний в этом списке.
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