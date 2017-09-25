Вмешаться ЦБ в ситуацию в кредитной организации попросили ее совладельцы — Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов. ЦБ согласился санировать банк через фонд консолидации активов. Кроме того, регулятор планирует применить условную субсидиарную ответственность собственников. На покрытие проблем банка может потребоваться 50-75% бизнеса владельцев.

В банке ввели временную администрацию, а пользователи в соцсетях уже стали отмечать проблемы с проведением операций. Впрочем, в самом банке уверяют, что перебои возникли из-за высокой нагрузки на систему. То, что произошло с БинБанком уже не кажется случайностью после «Открытия» и Югры – в этом уверены пользователи.

Комментарии:

Сергей Горелов

Транзакции юр. лица с утра не проходят, мобильное приложение лежит... Кра-сота! Банк работает в штатном режиме.



Katya Bar

Второй день пытаемся получить деньги – физлицам не выдают заказанные деньги и каждый день кормят завтраками. Денег нет в кассе отд.

на Пятницкой

Александр Гришин

Люди поверили и... Сняли со счетов 54 млрд. Чета я очкую, мой счет-то у вас. ...

Петр Степ

Невозможно перевести с карты на карту дру гого банка. Несолидно, конечно!!

Вера Шенюк

Но банк действительно косячный. Работнички тоже тугодумные. А так жалко. В 2015 году в МДМ 19% годовых получала. А сейчас даже карту

оформить без к осяков не смогли.

Sergio Dzhavadyan

Судя по последним новостям, банк у вас отжали все-таки

Sergio Dzhavadyan

В наше тяжелое время случится, может всякое. Желаю банку скорейшего финансового оздоровления и у дачи.

Леонид Белов

Банк весьма солидный и, судя по его действиям, выйдет из создавшейся сложной ситуации. А нам, вкладчикам, не надо паниковать и

тем самым усложнять этот выход.

Виктор Смагин

прекратите уже причитать, банку уже оказали поддержку! Всем желаю удачи, лично я не вижу смысла ни дергаться, ни куда-либо метаться.

Бин держись,

знаю, что в отличие от других банков у тебя акционеры всегда были настроены на бизнес, а не на отмывку,

как у Югры, а это значит, что все получится.

Валерий Ракитин

Я верю этому банку.

Деньги забирать не буду...;))

Черников Сергей

Все идет к тому , что в стране останутся только государственные банки.

Этот сценарий стал понятен, еще, когда неприятности начались у Отк рытия.

Б.П.

Мы этого не пониманием,

но в действительности, я думаю, это сильнейший банковский кризис. Останется у нас одна-единственная сберегательная касса, как в

застойные времена, будем хранить в ней свою копеечки.

Эльза

Весь рынок финансовых услуг скоро рухнет, останутся лишь монстры типа сбера и втб. А власти только и думают, что об оборонных

бюджетах и вливаниях в новые военные кампании.

Елизавета Анищенко

Очень интересный

эффект от всех этих

волнений на банковском рынке. В государственных банках, которым санация уж точно не грозит, процент

по вкладам сильно снизился – почти, что и нет у же смысла туда ничего нести. А в частные банки уже страшно...

Эльвира К.

Так, и кто у нас остается из крупных игроков? Сбер да втб, альфа да раффайзен.

Ла-Ла-Кэп

Помнится, начиналось это

все еще несколько лет назад с мастер-банка.

Евгений Сотников

Самое интересное, что ни банки, ни регуляторы не берут на себя смелость открыто заявить о ситуации на рынке. Что у нас вообще банковский кризис в стране, и объяснить, как он отразится на экономике, что делать людям со своими сбережениями и вообще. Бин-Банк далеко не последний в этом списке.

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