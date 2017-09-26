По мнению иранских властей, мессенджерами пользуются террористы (например, запрещенная в РФ группировка «Исламское государство») и преступные группы. Кроме того, как передает агентство ISNA, прокурор Аббас Джафари Долатабади заявил, что Telegram используют распространители детской порнографии, а также торговцы наркотиками и людьми.

«Мы активно блокируем террористический и порнографический контент в Иране. Думаю, причины (возбуждения дела) кроются в другом», — написал в ответ на этом в своем Twitter основатель Telegram Павел Дуров.

Он отметил, что сами модераторы Telegram рассказали ему о ежедневном блокировании более тысячи каналов и чатов с порнографическим или террористическим контентом.

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