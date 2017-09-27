Здесь интересно

Новая экранизация романа Стивена Кинга «Оно» (It) получит продолжение. Спустя два года после премьеры первой части, 6 сентября 2019 года, выйдет и вторая.

Как пишет Hollywood Reporter со ссылкой на компании New Line Cinema и Warner Bros., режиссером сиквела снова станет Андрес Мускетти. Также над картиной будет работать сценарист Гэри Доберман.

Персонажи первого фильма вновь соберутся через 27 лет, когда вернется пожирающий детей клоун Пеннивайз.

«Оно» — один из самых известных романов Стивена Кинга, впервые опубликованный в 1986 году. По сюжету семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэне борются с древним злом, которое принимает форму клоуна и убивает детей.

Первая часть экранизации 2017 года уже признана самым успешным в истории фильмом ужасов. Он собрал в мировом прокате более $478 миллионов.

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