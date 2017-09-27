«Строители завершили возведение моста через реку Лихоборка на участке Северо-Восточной хорды от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе, - рассказал руководитель департамента. – Длина моста 99 метров, он обеспечит движение транспорта по 11 полосам движения: 6 полос в одну сторону, 5 полос – в другую».

В настоящее время строители продолжают монтаж пролетных строений эстакад прямого хода и монтаж основных конструкций эстакад съездов, строительство подземного пешеходного перехода у платформы НАТИ, строительство насосной перекачивающей станции «Ховринская» ОАО «МОЭК».

По проекту строительства участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе предусмотрено строительство 7,3 километра дорог, 7 эстакад съездов и прямого хода, моста через реку Лихоборка, железнодорожного путепровода на соединительной ветке Октябрьской железной дороги, подземного пешеходного перехода у платформы НАТИ.

«Во время осмотра хода работ, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин отметил, что строительство Северо-Восточной хорды идет максимально быстрыми темпами. В настоящее время уже выполнено более 60 процентов работ на участке от Фестивальной до Дмитровского шоссе», - добавил Андрей Бочкарев.

В соответствие с госконтрактом, полностью работы на участке хорды должны быть завершены в IV кв. 2018 года.

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