Крупный нежилой объект, расположенный на первой линии в 10 минутах транспортом от метро «Выхино», выставлен на электронный аукцион. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Актив находится в хозяйственном ведении ГУП «Стройинвест».

На востоке Москвы на торги выставлено 2-этажное здание с техническим этажом площадью 4,8 тыс. кв. метров по адресу: ул. Вешняковская, 13А. Объект продажи расположен на первой линии домов, в 10 минутах транспортом от метро «Выхино» или метро «Новогиреево».

Актив находится на земельном участке площадью 6,6 тыс. кв. метров. Начальная стоимость лота – 370,9 млн рублей.

По объекту существует обременение в виде обязательства провести комплекс ремонтно-восстановительных работ, а также работ по благоустройству прилегающей территории.

Заявки для участия принимаются до 2 октября. Торги пройдут 10 октября 2017 года.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей