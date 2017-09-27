Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев сказал, что сейчас в базе насчитывается 170 проектов. Общая площадь участков превышает 630 га. Большинство из них находятся в «Новой» Москве, Северном, Северо-Восточном и Восточном округах.

«На этих участках можно создать 4,8 млн кв. метров недвижимости. Причем более 1 млн «квадратов» планируется построить в бывших промзонах», - заявил Константин Тимофеев.

Он отметил, что наибольший интерес девелоперов связан со строительством жилья, однако у инвесторов есть также желание строить гостиницы, офисы, магазины, производственные здания и др.

«На жилье в Едином банке приходится 53 проекта объемом 2,8 млн кв. метров, на офисы - 25 проектов, что составляет 730 тыс. кв. метров, гостиницы - 12 проектов на 530 тыс. «квадратов» и восемь торговых объектов на 105 тыс. кв. метров», - уточнил Константин Тимофеев.

Напомним, Единый банк проектов - это виртуальная площадка для правообладателей, которые заинтересованы в продаже проектов или в поиске соинвесторов для их реализации, а также для инвесторов, готовых вкладывать средства в строительство в Москве.

«Ежемесячно в адрес Ассоциации инвесторов Москвы, которая реализует Единый банк проектов, поступает более 30 обращений и запросов по представленным в банке инвестиционным проектам», – добавил председатель Москомстройинвеста.

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