Сегодня зачтен снос дома первого периода индустриального домостроения в районе Кунцево Западного административного округа столицы по адресу: Ярцевская ул. 31-3, серия 1605-АМ, площадь 3,6 тыс. кв. м. Работы выполнены за счет средств инвестора ЗАО «Монетчик», заявил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

По состоянию на 26.09.2017 остаток не снесенных пятиэтажек составляет 44 дома (194,0 тыс. кв. м.). Инвесторам осталось демонтировать 23 дома (122,9 тыс. кв. м.), процент выполнения программы по инвестконтрактам - 94,9%. Процент выполнения всей программы сноса – 96,9%.

За счет городского бюджета осталось разобрать 21 дом (71,1 тыс. кв. м.), процент выполнения программы по горбюджету – 98,2%.

Программа сноса пятиэтажек первого периода начала действовать в Москве в 1999 году, в нее вошли 1722 пятиэтажки. В течение ближайших двух лет программу планируется полностью завершить.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что программа сноса «хрущевок» заканчивается. За все годы этой программы переселили порядка 160 тысяч московских семей. Всего снесено 1677 домов площадью около 6 млн кв м.

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