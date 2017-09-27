Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, приоритетным кандидатом на замещение этого поста является руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.

Ранее "Коммерсант" сообщил о грядущей серии отставок глав регионов. Общее число субъектов, которые называются в качестве кандидатов на смену власти, приближается к десяти.

На днях президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав Самарской и Нижегородской областей Николая Меркушкина и Валерия Шанцева.

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