Правила предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации бюджетных кредитов на 2017 год дополнены положениями, которые устанавливают дополнительные условия предоставления бюджетных кредитов субъектам Федерации, не являющимся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, но имеющим высокий уровень долговой нагрузки. Одновременно для таких регионов устанавливаются дополнительные обязательства по обеспечению достижения показателей экономического развития субъектов Федерации.

«Это позволит усилить ответственность органов государственной власти субъектов Федерации за управление государственным региональным долгом с учётом оказываемой финансовой помощи в виде бюджетных кредитов из федерального бюджета, снизить риски дальнейшего увеличения объёма региональных долговых обязательств и неполного финансирования первоочередных расходов», — говорится в тексте документа.

Кроме того, уточняются условия предоставления бюджетных кредитов регионам, имеющим высокий уровень задолженности по рыночным обязательствам, а также регионам, где произошла смена высшего должностного лица.

«В частности, для таких регионов устанавливаются обязательства по сокращению объёма государственного долга субъекта Федерации в номинальном выражении не менее чем на 5% ежегодно, по снижению доли общего объёма задолженности по рыночным обязательствам до уровня не более 50% суммы доходов регионального бюджета (без учёта безвозмездных поступлений за 2020 год) к 1 января 2021 года, а также по передаче органу Федерального казначейства полномочий финансового органа субъекта Федерации по учёту бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета региона», — отмечается в тексте.

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