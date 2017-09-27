Академик Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук. Об этом общему собранию РАН заявил председатель счетной комиссии Юрий Балега.

Сергеев набрал 1 тыс. 45 голосов членов академии. Всего Академия наук насчитывает 2 тыс. 35 человек, из которых голосовали 1 тыс. 485.

На пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо было набрать 50% плюс один или более голосов. Во второй тур вышли Нигматулин и Сергеев. За Нигматулина отдали голоса 412 членов РАН.

Александр Сергеев — специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники. С 2015 года является директором Института прикладной физики РАН.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей