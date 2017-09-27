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Александр Сергеев возглавил РАН
Директор Института прикладной физики стал главой РАН.
Академик Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук. Об этом общему собранию РАН заявил председатель счетной комиссии Юрий Балега.
Сергеев набрал 1 тыс. 45 голосов членов академии. Всего Академия наук насчитывает 2 тыс. 35 человек, из которых голосовали 1 тыс. 485.
На пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо было набрать 50% плюс один или более голосов. Во второй тур вышли Нигматулин и Сергеев. За Нигматулина отдали голоса 412 членов РАН.
Александр Сергеев — специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники. С 2015 года является директором Института прикладной физики РАН.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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