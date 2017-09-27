Происшествия

Три поезда с Украины прибудут в Москву с опозданием в среду, 27 сентября, из-за пожара в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Задержатся пассажирские составы №56 сообщением Хмельницкий – Москва, №24 из Одессы, №48, следующий из Кишинева. Отмечается, что после того, как поезда пересекут границу РФ, сотрудники Московской железной дороги приложат все усилия, чтобы ускорить их прибытие в столицу.

Возгорание на территории Украины произошло ночью. К ликвидации последствий привлекли авиатехнику.

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