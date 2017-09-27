Будем здоровы
Быть или не быть татуировке на теле?
Татуировки могут причинить вред здоровью.
Европейские специалисты обнаружили неизвестное ранее опасное
свойство татуировок.
Некоторые краски, используемые для нанесения татуировок, могут причинять вред здоровью человека, в небольших количествах распространяясь по всему телу. К такому выводу пришла группа исследователей из Франции и Германии, представляющих Европейский синхротронный центр в Гренобле и ряд других научных организаций.
Большинство чернил содержат органические пигменты. Но в их состав также входят консерванты и такие малополезные для организма элементы, как никель, хром, марганец и кобальт. Кроме того, важным компонентом краски для татуировок является диоксид титана – белый пигмент, который необходим для создания различных оттенков. Именно это вещество чаще всего является причиной долго не проходящего раздражения кожи.
К участию в исследовании учёные пригласили четырёх добровольцев, имеющих татуировки. Вырезав небольшие участки кожи, на которых эти рисунки были нанесены, специалисты убедились, что входящие в состав краски вещества, в том числе, не безвредные для человеческого организма, попадают в глубокие слои кожи и скапливаются в лимфатических узлах, которые в результате расширились. Происходить это может за счет как пассивного транспорта, с током крови и лимфы, так и активного – внутри фагоцитов, поглотивших частицу красителя.
Ученые использовали рентгеновское излучение для наблюдения за флуоресценцией частиц диоксида титана, основы белого пигмента не только в татуировках, но и в обычных красках. Оказалось, что, хотя крупные частицы – размерами вплоть до микрометров – остаются в коже, мелкие, наноразмерные, – транспортируются в лимфатические узлы. Оставаясь здесь на годы (возможно, даже пожизненно), они могут вызывать ряд неприятных эффектов, вплоть до воспаления и изменения окружающих тканей.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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