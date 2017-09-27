Путешествие

Остров Пасхи известен тем, что по всей его территории стоят гигантские скульптуры.



Девять десятков гигантских скульптур на острове Пасхи всегда были загадкой для ученых. Ведь когда на остров Пасхи в 1722 году прибыли европейцы, они нашли там всего 1500-3000 туземцев. В то же время остров был буквально уставлен многотонными статуями, вырезанными из монолитного базальтового туфа.



Однако исследователям Калифорнийского университета в Дейвисе удалось ее разгадать. Так, по их мнению, население острова на пике своего развития было достаточным для того, чтобы сделать и установить гигантские каменные скульптуры на острове. Как сообщается, население тогда составляло порядка 17 тысяч человек.



Для оценки численности жителей высчитывалось, сколько пригодных для культивации земель было на острове. Как выяснилось таковых было 19% территории Пасхи. Там аборигены взращивали сладкий картофель. Учёным удалось смоделировать урожайность картофеля. Во время исследования эксперты учитывали различные погодные условия и содержание азота в земле. Полученные цифры они сравнили с показателями рождаемости и смертности.

Также отмечается, что население острова жило почти в полной изоляции, но имело сложную социальную структуру и создало замечательные скульптуры до того как началось истощение сельхозземель и последовавшие за этим междоусобные войны.

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