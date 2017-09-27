Счетная палата (СП) в ходе проверки исполнения бюджета РФ за 2016 годобнаружила нецелевое использование субсидий, выделенных Минобрнауки. Об этом заявила глава СП РФ Татьяна Голикова на заседании Госдумы РФ.

«С признаками нецелевого использования средств выявлено нарушений на сумму 2,8 млрд рублей, основной объем 2,2 млрд рублей — субсидии, выделенные Минобрнауки на цели реализации госзадания и использованные на работы, связанные с модернизацией имущественного комплекса, объектов научно-производственной и социальной инфраструктуры», — указала Голикова.

Материалы по данному факту были направлены в Генпрокуратуру, по отдельным фактам организованы процессуальные проверки, которые пока не закончились.

По словам Голиковой, ведомство неэффективно использовало ресурсы при реализации федеральных адресных инвестиционных программ.

«В 2016 году в системе Минобрнауки был предусмотрен ввод 47 объектов капстроительства: 32 объекта федеральной собственности и 15 объектов региональной и муниципальной собственности, из которых введены 10 и 11 соответственно», — добавила она.

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