Происшествия

«По состоянию на 07:00 на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов», — информировала украинская Госслужба по ЧС.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что пожар на складе локализован и взрывы прекратились. С 19:00 28 сентября на складе боеприпасов под Винницей не было ни одного случая детонации, пояснил он.

Арсенал в Калиновке заполыхал вечером 26 сентября, затем на нем начались взрывы. В результате пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей были эвакуированы.

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