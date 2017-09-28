Вопрос о возможности снятия с вице-премьера Аркадия Дворковича полномочий по курированию транспортной отрасли в настоящее время вторичен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас важнее справиться с проблемами, возникшими в связи с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа». «Это вторично. Первично — поставлена конкретная задача. Она должна быть решена», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства указал Дворковичу на то, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

«Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком?» — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей