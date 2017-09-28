Более 100 мемориальных досок Героям Советского Союза будет установлено на стенах московских школ в 2017-2018гг. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Российского военно-исторического общества Владислава Кононова.



По его словам, 1 сентября на столичных школах было открыто 23 первых мемориальных досок.



«Мы эту работу будем продолжать и, я надеюсь, что за этот и следующий год эту программу в столице выполним, установим более 100 досок на школах тем героям, которые получили это звание за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны», - рассказал Владислав Кононов.

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