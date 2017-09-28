Цитата недели
Скажи какие лайки ты делаешь в соц. сетях и я скажу кто ты
Вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин обнаружил взаимосвязь между лайками в соц. сетях и поведением клиента банка в реальной жизни..
Сбербанк будет проверять лайки заемщиков в соцсетях перед
выдачей кредита. Если потенциальный заемщик склонен лайкать посты на тюремную
тематику, то кредит ему вряд ли одобрят.
В 2018 году Сбербанк готовится внедрить систему оценки заемщиков по психометрическим моделям.
«Идеальный вариант — это лицо, телефон, чтобы мы поняли кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и "Владимирский централ", то вряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть»,— заявил старший вице-президент банка Александр Ведяхин.
Банк собирается использовать принципы цифровых психометрических моделей польского исследователя Михала Косински. Кредитная организация уже запустила пилотный проект оценки. В нем принимают участие несколько согласившихся клиентов.
В начале сентября появилась информация, что Сбербанк планирует через два года начать выдавать паспорта гражданам России в своих отделениях.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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