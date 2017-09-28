В США в возрасте 91 года умер основатель журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер.

«Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни», — сообщило издание в соцсети Twitter.

Playboy начал выходить в 1953 году. Русскоязычная версия журнала появилась в 1995-м. В октябре 2015 года издатели отказались помещать на свои страницы полностью обнаженных моделей. Компания Playboy Enterprises решила, что Интернет сделал наготу неинтересной и порнографические журналы больше не могут быть коммерчески рентабельными.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей