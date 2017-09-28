Здесь интересно

В 19:00 в технической библиотеке на "Выставочной" пройдет презентация цикла книг о джазе, а в 20:00 на этой же станции пассажирам покажут фильм 1962 года "Бенни Гудман в СССР" о первом большом гастрольном туре звезд американского джаза по Советскому Союзу.

Ночью ожидается концерт, билеты на который разыграли в официальных сообществах подземки в социальных сетях. Выступят гитарный дуэт в составе Алексея Кузнецова и Максима Шибина, большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль Light Jazz и специальный гость – Валерий Сюткин.

Кроме того, в честь праздника в кассы станций "Выхино" и "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий поступят в продажу тематические билеты "Джаз в метро" на одну, две, 20 и 40 поездок.

Днем рождения отечественного джаза считается 1 октября 1922 года. В Москве в этот день выступил джаз-банд Валентина Парнаха.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей