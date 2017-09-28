Происшествия

Генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева задержаны в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения», — сказала Петренко.

По данным ведомства, совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию и находятся за границей. «В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения», — добавили в СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения денег пассажиров должностными лицами ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». По версии следствия, авиакомпания, не имея договоров на поставку топлива с поставщиками и не имея возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, продолжала продавать авиабилеты на рейсы.

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