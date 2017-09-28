«Спортивный комплекс с бассейном откроется в 2019 году в районе Восточное Измайлово на востоке Москвы по адресу: Измайловский бульвар, вл.75/17. В настоящее время идет разработка проектной документации», - сказал Андрей Бочкарев.

В здании спортивного комплекса разместится бассейн 25 х 16 метров на 6 дорожек, бассейн для обучения детей плаванию 10 х 8 метров, тренажерный зал, зал для занятий художественной гимнастикой, зал для хореографической подготовки.

Функциональное назначение объекта – круглогодичная спортивно-тренировочная и соревновательная деятельность.

«Всего в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2017 - 2019 гг. по поручению Мэра Москвы С.С. Собянина включено строительство 28 спортивных объектов, в том числе 6 футбольных полей, 7 ФОК, 2 плавательных бассейна, 3 ВМХ-велодрома, 8 спортивных комплексов, легкоатлетический манеж и крытый каток», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей