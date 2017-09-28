Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина по собственному желанию», — говорится в указе.

Другим указом глава государства назначил Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности главы НАО. «Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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