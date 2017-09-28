Образование/Карьера

В этом учебном году для учеников 5-7 классов в рамках проекта «Профессиональная среда» стартует игра «Профи-ринг», направленная на ознакомление школьников с разными профессиями. Об этом 28 сентября на пресс-конференции в Департаменте образования сообщила руководитель проекта «Профессиональная среда» Кристина Ефимова.

«Дальше у нас идут мероприятия для школьников 5-7 классов. Это, по-прежнему, ток-шоу, кружки технической направленности, выездные мастер-классы на площадках школ. Мы организуем выездные мастер-классы и проводим своеобразный квест, где дети знакомятся с направлениями, после чего могут записываться в кружки либо на стажировки», - заявила Кристина Ефимова.

По ее словам, новым направлением этого года для учащихся 5-7 классов станет игра «Профи-ринг», направленная на развитие у школьников понимания и осознания того, из чего состоит окружающая среда и люди каких профессий ее создают.

«Одно из новых направлений, которое было запущено в этом году на профессиональных каникулах в июне - «Профи-ринг». На «Профи-ринге» дети получают картинку окружающей нас среды и начинают разбирать ее на компетенции. Мы с ними разговариваем про профессии, о том, каким делом занимаются люди той или иной профессии и чем они полезны обществу. Разбираем с ними, кем бы им хотелось быть в той или иной сфере. Они подходят уже к построению своего образовательного маршрута» - подвела итог Кристина Ефимова.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей