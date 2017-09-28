Здесь интересно

В новом учебном году организаторы проекта «Профессиональная среда» подготовили для учащихся начальных классов новый формат мероприятий «Профтеатр». Об этом 28 сентября на пресс-конференции в Департаменте образования сообщила руководитель проекта «Профессиональная среда» Кристина Ефимова.

«Так как раньше проект занимался, в основном, со старшей школой, в этом году мы активно начинаем работать со школьниками начальной школы. Основное направление мероприятий для малышей – «Профтеатр». В этом году мы уже запустили эти мероприятия, буквально вчера прошло три «Профтеатра», - заявила Кристина Ефимова.

Она пояснила, что в рамках проекта «Профтеатр» детей в игровой форме знакомят с профессиями, поскольку практика показывает низкую осведомленность младшеклассников о различных направлениях профессиональной деятельности.

Как следует из материалов, подготовленных для журналистов, проект «Профтеатр» проходит на площадках школ. Основная идея проекта – донести до учащихся начальных классов информацию о том, что у каждого человека должно быть дело, значимое для него и приносящее пользу людям. Это сказочный мир театрально-коммуникативной культуры для учеников 1-4 классов.

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