Происшествия

ФСБ и МВД пресекли деятельность групп и лиц, причастных к организации каналов поставок в незаконный оборот оружия.

В 21-м регионе страны проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины.

«В результате из незаконного оборота изъята 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет „Калашникова“, 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер („Глок“, „Вальтер“, „ПМ“, „ТТ“, „АПС“, „ПСМ“, „Наган“), в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7 тыс. боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва», — перечислили в ФСБ.

Прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Также проводятся дополнительные мероприятия и следственные действия по установлению преступных связей задержанных, в том числе за рубежом, а также фактов возможной причастности к совершению иных противоправных деяний на территории РФ, добавляется в сообщении.

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